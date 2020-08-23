Лукашенко облетел протесты на вертолете и сравнил протестующих с "крысами"

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, сказал, что участники протеста в Минске "разбежались как крысы".

Такое заявление он сделал, пролетая на вертолете над Дворцом независимости в Минске 23 августа. Ролики были опубликованы TUT.BY и другими белорусскими ресурсами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео политик заснят в бронежилете. Он летит над Минском, смотрит в окно, потом достает телефон и просит пилота лететь ближе к проспекту.

Кто-то также спросил у Лукашенко: "Где они?", – имея в виду протестующих. Он ответил: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Лукашенко общается с пилотом. Скриншот видео

Сын политика Николай в вертолете. Скриншот видео

Также в сети появились кадры того, как Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости и поблагодарил силовиков, назвав их красавцами.

Те в ответ кричали: "Мы с вами до конца". Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с протестами.

"Как крысы разбежались" - сообщает Лукашенко о народе Беларуси pic.twitter.com/yGA90yZuVK — Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020

Появилось еще одно видео с Лукашенко в бронежилете — на этот раз из вертолета.



Он летит над Минском, смотрит в окно и просит пилота лететь ближе к проспекту. pic.twitter.com/r7wWLNNKBz — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Минск. Лукашенко в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. pic.twitter.com/nK4ap6DgCG — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционные медиа заявляли, что Александр Лукашенко эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске. Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец, а не улетел оттуда.

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