Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что шутил, когда советовал лечить COVID-19 работой в поле на тракторе, но его слова "неизвестно во что превратили".

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Об этом глава республики высказался во время общения с активом Могилевской области 6 июня, передает TUT.BY (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Александр Лукашенко Коллаж

"Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа, трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите – лучше в баню сходите. Ну, в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который, видите ли, безумный, и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи", – заявил политик.

Отметим, Лукашенко ссылается на свое заявление: "Приятно смотреть по телевизору – люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит". Об этом он говорил ранее в ходе одного из совещаний. Тогда же он посоветовал ходить в сухие сауны, поскольку коронавирус не выносит высокой температуры.

Добавим, в Могилеве президент также выступил возле Свято-Никольского женского монастыря. Там, увидев среди толпы несколько человек в масках, он сказал:

"Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, – в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну, лучше в храм приходите".

Он также посоветовал беларусам правильно дышать и заниматься спортом: "Чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить. Поэтому смотрите за своим здоровьем и показывайте другим, как надо жить в это сложное время".

Лукашенко также назвал блефом критику его методов борьбы с пандемией.

"Никто не знает, что будет дальше завтра. Поэтому, может быть, господь нам поможет, хоть мы и сейчас на него обидеться не можем. Возьмите, посмотрите по смертности", – сказал президент.

Беларуси, по его словам, "пока вообще удалось избежать крайнего сценария", как было в Италии и Испании.

Жители Могилева слушают Лукашенко Кадр СТВ

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 8 июня worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла "выкрутиться" и понести меньший урон от мирового кризиса, начавшегося из-за пандемии COVID-19, потому что не останавливала производство.