Лукашенко обиделся на критику своих рецептов от COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что шутил, когда советовал лечить COVID-19 работой в поле на тракторе, но его слова "неизвестно во что превратили".
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Об этом глава республики высказался во время общения с активом Могилевской области 6 июня, передает TUT.BY (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа, трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите – лучше в баню сходите. Ну, в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который, видите ли, безумный, и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи", – заявил политик.
Отметим, Лукашенко ссылается на свое заявление: "Приятно смотреть по телевизору – люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит". Об этом он говорил ранее в ходе одного из совещаний. Тогда же он посоветовал ходить в сухие сауны, поскольку коронавирус не выносит высокой температуры.
Добавим, в Могилеве президент также выступил возле Свято-Никольского женского монастыря. Там, увидев среди толпы несколько человек в масках, он сказал:
"Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, – в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну, лучше в храм приходите".
Он также посоветовал беларусам правильно дышать и заниматься спортом: "Чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить. Поэтому смотрите за своим здоровьем и показывайте другим, как надо жить в это сложное время".
Лукашенко также назвал блефом критику его методов борьбы с пандемией.
"Никто не знает, что будет дальше завтра. Поэтому, может быть, господь нам поможет, хоть мы и сейчас на него обидеться не можем. Возьмите, посмотрите по смертности", – сказал президент.
Беларуси, по его словам, "пока вообще удалось избежать крайнего сценария", как было в Италии и Испании.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла "выкрутиться" и понести меньший урон от мирового кризиса, начавшегося из-за пандемии COVID-19, потому что не останавливала производство.