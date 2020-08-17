Лукашенко о забастовках: 100-200 человек погоды не делают

Александр Лукашенко, который пребывает на посту президента Беларуси пятый срок подряд, заявил, что несколько сотен бастующих рабочих не повлияют на деятельность предприятий в стране.

Об этом он сказал во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа. Его слова цитирует "Белта".

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят, завод работает. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых", – отметил он.

При этом белорусский лидер, против пребывания у власти которого и протестуют жители страны, подчеркнул, что что он даже разрешал "держать" на предприятиях "лишних" рабочих. Причем якобы для того, чтобы люди на оказались безработными и на улице.

"Плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", – повторил Лукашенко фразу, которой уже не раз комментировал забастовки рабочих на фоне протестов в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. Активисты призвали белорусов выходить на улицы и пообещали не признавать больше действующего президента Александра Лукашенко властью, если он не выполнит требования.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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