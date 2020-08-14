Лукашенко о слухах про бегство из Беларуси: я пока живой и не за границей

В пятницу, 14 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он находится в стране и "пока живой".

Об этом глава государства сообщил перед началом рабочего совещания, передает Белта. Отметим, что на фоне массовых протестов в Беларуси, Лукашенко собрал совещание, что "обсудить работу строительной отрасли".

“Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей”, – сказал он.

По словам Лукашенко, в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы.

"Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете... Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", – говорил президент соседней страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей сообщил, что у Александра Лукашенко случился инсульт.