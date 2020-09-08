Лукашенко о скандале с Колесниковой: она хотела уехать в Украину к сестре

Александр Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, прокомментировал ситуацию с членом Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой.

Его слова процитировал корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков. Он участвовал в интервью с Лукашенко.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у неё там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что её задержали правильно", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 7 сентября, в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Члены Координационного совета в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов сбежали в Украину в ночь на 8 сентября. При этом их коллега Мария Колесникова была задержана на границе.

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