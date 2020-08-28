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Лукашенко – о санкциях Европы: они зажрались, поэтому поставим на место

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "поставить на место" соседние государства, которые планируют ввести санкции против его страны.

О решении ответить на санкции Лукашенко сообщил в пятницу, 28 августа, во время общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции [в Россию] пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции!" – заявил Лукашенко.

Он заявил, что эти государства "зажрались и забыли, что такое Беларусь".

"И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место!" – пригрозил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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