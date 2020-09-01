Лукашенко – о "резне" после смены власти: то, что произошло в Украине, будет цветочками

Александр Лукашенко, который занимал пост президента 5 сроков подряд, заявил, что в случае прихода к власти альтернативных сил, страну порежут на куски и начнут резать людей.

Об этом сообщило издание БЕЛТА. Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию в стране.

Он заявил, что его беспокоит не власть, а судьба Беларуси.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал Лукашенко.

Он также назвал чиновников, которые вошли в координационный совет, “переобувшимися” и добавил, что всегда относился к таким людям "по-отечески".

“Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет – надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что по фактам захвата власти возбуждено уголовное дело и члены координационного совета оппозиции ответят по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявив, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.