Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе

Россия при первом запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз.

Об этом 15 августа в Центре стратегического управления в Министерстве обороны заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. Политик прокомментировал результаты разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности]. Как раз эти моменты подходят под этот договор.

Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит", – сказал Лукашенко.

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – заявил он.

Лукашенко добавил, что его беспокоит наращивание вооруженного компонента на территории Польши и Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в Беларуси и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.

По словам Лукашенко, протесты угрожают не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

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