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28 марта • обновлено в 18:49
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Лукашенко – о коронавирусе: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Видео

7.4т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей и высмеял тему борьбы с коронавирусом.

Накануне хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского чемпионата, после чего глава государства поделился своими мыслями о пандемии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" – оптимистично заявил Лукашенко, назвав хоккей "лучшим антивирусным лекарством".

"Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее!" – сказал он журналистке.

"Лучше умереть стоя!" Лукашенко посмеялся над коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Комментарии
27
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, мы вам нового гидранта нашли.
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0
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Ты суслика видешь? Нет, а он есть. Беларусь жалко, не слушайте этого деда
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Гоша Злой
Гоша Злой
Животенко Николай, ты что ли тащил? сидя на толчке в крыму?) смени пластику ущербное...
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1
1
Животенко Николай
Животенко Николай
Всея Руси Князь, це сказанув прям як про украинцев и радиацию в Припяти, когда тащили все наварованное в Куив.
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1
0
Livesey David
Livesey David
Председатель колхоза, кули с него взять.
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6
0
Мир

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