Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей и высмеял тему борьбы с коронавирусом.

Накануне хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского чемпионата, после чего глава государства поделился своими мыслями о пандемии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" – оптимистично заявил Лукашенко, назвав хоккей "лучшим антивирусным лекарством".

"Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее!" – сказал он журналистке.

Вирусолог года: Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее! pic.twitter.com/GZ3opJR8vO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2020

Лукашенко о коронавирусе: Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях pic.twitter.com/Y4hZ39D7CI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии.

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