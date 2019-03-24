Лукашенко — не Медведев: коварному плану Путина предрекли провал

План президента Владимира Путина о продлении своего властвования з помощью присоединения Беларуси не сработает.

Такое мнение высказал российский блоггер и финансист Слава Рабинович. Он акцентировал на том, что российский президент активно ищет пути легитимизировать свое пребывание у руля власти, передает "Апостроф".

"Мы можем с очень высокой степенью вероятности предполагать, что способ поднятия рейтинга Путина, новая попытка заткнуть вопросы о его легитимности - это сделать что-то, что ударит новым всплеском адреналина в мозг оболваненного населения, чтобы снова назвать Путина собирателем земель русских. Как можно продолжить "собирать земли русские"? Путем аншлюса Беларуси. А дальше мы только вспоминаем, как Путин вырвал власть из рук Медведева", — сказал он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин "МК"

В то же время, Рабинович подчеркнул, что президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от премьера России, с которым Путин так легко поменялся местами в свое время.

"Поэтому я далеко не уверен, что Путину и его ОПГ легко будет реализовать свой план: все-таки к 2019 году белорусский народ и особенно то, что можно назвать белорусской элитой, привыкли к тому, что у них как-никак - собственная страна", — отметил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Беларуси, Минске, власти запретили проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля.

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