Лукашенко назвали крайнюю дату проведения новых выборов: оппозиция озвучила условия

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарико потребовал от власти провести новые честные выборы.

Об этом сказано на странице Бабарико в Facebook. В сообщении сказано, что они должны пройти до 15 сентября, с участием международных организаций и с новым составом Центральной избирательной комиссии.

"Объявить новые, честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новой ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", – говорится в заявлении Бабарико.

Кроме того, у Бабарико потребовали прекратить применение физической силы и задержаний. "Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты", – сказано в заявлении.

Также к власти обратились с призывом выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Facebook / Виктор Бабарико

Как сообщал OBOZREVATEL, пятая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов прошла спокойно. Люди по всей стране мирно протестовали, силовики никого не задерживали и не применяли спецсредства.