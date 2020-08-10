Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выборы в его стране прошли как общенациональный праздник. Что касается протестующих, то их он назвал управляемыми Западом "овцами".

Как передает БЕЛТА, жесткую оценку происходящему белорусский лидер дал на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

"Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке. По его словам, на участки голосования люди шли целыми семьями, вместе с детьми.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", – оскорбительно высказался Лукашенко.

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