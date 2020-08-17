Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента

Лукашенко заявил, что новые выборы президента Беларуси могут состоятся после принятия новой Конституции.

Александр Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси, заявил, что согласен на проведение новых выборов президента после принятия на референдуме новой конституции.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с работниками МЗКТ. Фрагмент его выступления показали на телеканале "Беларусь 24".

Беседуя с рабочими, Лукашенко заявил, что под давлением президент не должен принимать решения.

"Будет так, мужики! Нам надо принять новую конституцию…И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", – заявил Лукашенко.

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