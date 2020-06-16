Лукашенко назвал свои методы борьбы с COVID-19 всемирным достоянием

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с нынешним экономическим состоянием в стране "жить можно" и отметил, что его сценарий борьбы с COVID-19 является достоянием человечества.

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Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Гродно во вторник, 16 июня, передает БЕЛТА. По словам Лукашенко, для дальнейшего восстановления экономики необходимо, чтобы пандемия поскорее закончилась.

"Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси", – заявил он.

Также Лукашенко сказал, что в стране очень благоприятные погодные условия для хорошего урожая – возможной причиной этого глава Беларуси назвал пандемию.

"Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время. Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача", – отметил он.

Александр Лукашенко на выступлении в Гродно БЕЛТА

Кроме этого, Лукашенко заявил, что в мире хватает и нефти, и природного газа по приемлемым ценам. Рассказал он и про недавний разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором они договорились об экспорте белорусской продукции в Китай.

"Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом", – заявил Лукашенко.

Также он сказал, что Всемирный банк отметил их "опыт по борьбе с COVID-19" и готов из-за этого дать 300 миллионов долларов.

"Сначала мы договаривались, чтобы они (Всемирный банк, – ред.) нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем", – сказал Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворен тем, что его стране не пришлось идти на крайние меры в борьбе с пандемией COVID-19.