Лукашенко назвал Путина петухом: видео набирает популярность

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал стороны конфликта в Сирии уйти из нее и прекратить использовать страну как полигон для испытаний и тренировок.

Во время обращения к белорусскому народу и парламенту Лукашенко сравнил противников с петухами.

"Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок", — сказал президент.

Как известно, одной из сторон противостояния в Сирии является Россия. Видео с пламенной речью лидера Беларуси набирает популярности в сети.

Лукашенко назвал Путина ПЕТУХОМ:



"Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийцам определить свою жизнь и судьбу. Что вы там как петухи ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу".



Унизил Путина 🤣 — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 24 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", Лукашенко обвинил РФ в разжигании истерии.