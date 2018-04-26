Лукашенко назвал Путина петухом: видео набирает популярность

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал стороны конфликта в Сирии уйти из нее и прекратить использовать страну как полигон для испытаний и тренировок.
Во время обращения к белорусскому народу и парламенту Лукашенко сравнил противников с петухами.
"Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок", — сказал президент.
Как известно, одной из сторон противостояния в Сирии является Россия. Видео с пламенной речью лидера Беларуси набирает популярности в сети.
Лукашенко назвал Путина "петухом" pic.twitter.com/n7ltSdoKnY— Mikhail Golub (@golub) 26 апреля 2018 г.
Лукашенко назвал Путина ПЕТУХОМ:— Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 24 апреля 2018 г.
"Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийцам определить свою жизнь и судьбу. Что вы там как петухи ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу".
Унизил Путина 🤣
Как сообщал "Обозреватель", Лукашенко обвинил РФ в разжигании истерии.
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