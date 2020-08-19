Лукашенко назвал оппозицию "черной сотней" и пообещал ей метлы и лопаты

Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, заявил, что готов обеспечить представителей оппозиции, которые по его словам, собираются "захватит власть", метлами и лопатами.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности в среду, 19 августа. Лукашенко заявил, что в стране якобы создана "черная сотня для передачи власти".

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", – сказал Лукашенко.

Напомним, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

Вместе с тем в штабе Тихановской заявили, что она намерена объявить себя новым президентом государства.

Сама Тихановская заявила, что планирует создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Сам Лукашенко на митинге в Минске 16 августа заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в стране, назвав ее "нацистами" и пригрозил "остудить некоторые горячие головы".