Лукашенко назвал новое "антиковидное лекарство"

Кирилл Лютый Мир 20:06, 23.10.2020 Обновлено: 20:38, 23.10.2020

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сыр лекарством от коронавируса.

Таким заявлением он отличился во время визита в Минскую область, где посетил "Слуцкий сыродельный комбинат". Фрагмент видео был опубликован в пятницу, 23 октября, в Telegram-канале "Пул первого".

"Куча журналистов, где только поесть. Ну правильно, сыры – это антиковидное хорошее лекарство", – сказал Лукашенко представителям СМИ.

Отметим, ранее Лукашенко неоднократно раздавал "народные советы" о лечении коронавируса. Он утверждал, что от COVID-19 можно якобы защититься с помощью сауны, алкоголя и физической работы в поле.

По данным Минздрава страны, состоянием на 23 октября в Беларуси зафиксировано более 90 тысяч случаев коронавируса и 945 летальных исходов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

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