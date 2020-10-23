Лукашенко назвал новое "антиковидное лекарство"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сыр лекарством от коронавируса.

Таким заявлением он отличился во время визита в Минскую область, где посетил "Слуцкий сыродельный комбинат". Фрагмент видео был опубликован в пятницу, 23 октября, в Telegram-канале "Пул первого".

"Куча журналистов, где только поесть. Ну правильно, сыры – это антиковидное хорошее лекарство", – сказал Лукашенко представителям СМИ.

Отметим, ранее Лукашенко неоднократно раздавал "народные советы" о лечении коронавируса. Он утверждал, что от COVID-19 можно якобы защититься с помощью сауны, алкоголя и физической работы в поле.

По данным Минздрава страны, состоянием на 23 октября в Беларуси зафиксировано более 90 тысяч случаев коронавируса и 945 летальных исходов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.