Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и припугнул проблемой с женой

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе Франции Эммануэлю Макрону заняться внутренними проблемами его страны и не лезть в дела белорусов, иначе будут проблемы.

Такое ответ в пресс-службе Лукашенко дали в ответ на заявления Макрона о том, что "президент" Беларуси должен добровольно покинуть свой пост, передает "Белта".

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", – говорится в сообщении.

Также Лукашенко упомянул о "проблемах Франции" с движением Black Lives Matter и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Кроме того, незаконный президент дал совет Макрону "поменьше смотреть по сторонам" и заниматься внутренними делами Франции.

"И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома", – высказался Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно добровольно уйти с поста.

Ранее Макрон призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.