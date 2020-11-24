Лукашенко подсказал "единственный путь" отстранения его от власти

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его может отстранить от власти "только белорусский народ".

Об этом политик сказал 24 ноября в ходе церемонии вручения ему верительных грамот, передает его сайт. Пресс-служба Лукашенко похвасталась грамотами от послов Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Самопровозглашенный президент, который игнорирует массовые протесты в стране, где граждан разгоняют силой, утверждает, что "только народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

"Важно, чтобы было услышано мнение каждого", – также заявил он.

Лукашенко считает, что в последнее время западные страны "очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя".

"Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов).

В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", – заявил политик.

Он назвал это простым ответом "на все вопросы, которые будоражат головы западных дипломатов, а также наших беглых".

Кроме того, политик высказался о санкциях, введенных после фальсификации результатов выборов президента Беларуси. Он пригрозил западным странам жестким ответом.

"Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой", – сказал государственный деятель.

Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот, 24 ноября 2020 года president.gov.by

Напомним, большинство стран мира не признали легитимность Александра Лукашенко как президента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что не допустит транзита власти.