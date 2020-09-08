Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за протестами в стране стоят США.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью в эфире пропагандистского российского ТВ, передает Телеграм-канал "RT".

"Потому что – а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю – это они затеяли, они это начинали, и притом давно", – высказался он.

По словам Лукашенко, после Беларуси политический кризис ожидает и Россию.

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя… У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", – говорил он.

Добавим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями. После проведения выборов в стране начались массовые митинги против результатов голосования.

Лукашенко назвал "американцев" виновными в протестах в Беларуси Скриншот

Лукашенко назвал "американцев" виновными в протестах в Беларуси Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко рассказал, что появился с автоматом во время протестов, так как он готовился "защищать страну до конца".

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