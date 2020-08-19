Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси
Александр Лукашенко, который занимал пять сроков подряд пост президента Беларуси, назначил премьер-министра и членов правительства.
Соответствующие указы он подписал 19 августа, сообщает "Белта". Возглавил Кабмин Роман Головченко.
Он назначен с последующим согласованием с Палатой представителей Национального собрания.
Также Лукашенко утвердил 36 членов правительства:
Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,
Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,
Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,
Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,
Александра Субботина – заместителем премьер-министра,
Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,
Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,
Юрия Караева – министром внутренних дел,
Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,
Владимира Караника – министром здравоохранения,
Владимира Макея – министром иностранных дел,
Игоря Луцкого – министром информации,
Юрия Бондаря – министром культуры,
Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,
Виктора Хренина – министром обороны,
Игоря Карпенко – министром образования,
Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,
Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,
Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Петра Пархомчика – министром промышленности,
Константина Шульгана – министром связи и информатизации,
Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,
Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,
Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,
Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,
Юрия Селиверстова – министром финансов,
Александра Червякова – министром экономики,
Виктора Каранкевича – министром энергетики,
Олега Слижевского – министром юстиции,
Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,
Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,
Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,
Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,
Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,
Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.
В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции призывал власти немедленно начать переговоры.
Как сообщалOBOZREVATEL, Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси, так как считает их нечестными и несправедливыми.
Напомним, что легитимность избрания Лукашенко на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели.