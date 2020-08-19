Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси

Александр Лукашенко, который занимал пять сроков подряд пост президента Беларуси, назначил премьер-министра и членов правительства.

Соответствующие указы он подписал 19 августа, сообщает "Белта". Возглавил Кабмин Роман Головченко.

Он назначен с последующим согласованием с Палатой представителей Национального собрания.

Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. Фото sputnik.by

Также Лукашенко утвердил 36 членов правительства:

Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,

Александра Субботина – заместителем премьер-министра,

Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,

Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,

Юрия Караева – министром внутренних дел,

Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Караника – министром здравоохранения,

Владимира Макея – министром иностранных дел,

Игоря Луцкого – министром информации,

Юрия Бондаря – министром культуры,

Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,

Виктора Хренина – министром обороны,

Игоря Карпенко – министром образования,

Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,

Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,

Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Петра Пархомчика – министром промышленности,

Константина Шульгана – министром связи и информатизации,

Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,

Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,

Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,

Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,

Юрия Селиверстова – министром финансов,

Александра Червякова – министром экономики,

Виктора Каранкевича – министром энергетики,

Олега Слижевского – министром юстиции,

Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,

Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,

Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,

Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.

В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции призывал власти немедленно начать переговоры.

Как сообщалOBOZREVATEL, Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси, так как считает их нечестными и несправедливыми.

Напомним, что легитимность избрания Лукашенко на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели.

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