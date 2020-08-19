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Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,4 т.

  • Главой правительства назначен Роман Головченко

  • Также президент утвердил 36 членов Кабмина

  • В свою очередь оппозиция призвала власти немедленно начать переговоры

Лукашенко назначил Головченко премьером

Лукашенко назначил Головченко премьером.

Александр Лукашенко, который занимал пять сроков подряд пост президента Беларуси, назначил премьер-министра и членов правительства.

Соответствующие указы он подписал 19 августа, сообщает "Белта". Возглавил Кабмин Роман Головченко.

Он назначен с последующим согласованием с Палатой представителей Национального собрания.

Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси.

Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. Фото sputnik.by

Также Лукашенко утвердил 36 членов правительства:

  • Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,

  • Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,

  • Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,

  • Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,

  • Александра Субботина – заместителем премьер-министра,

  • Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,

  • Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,

  • Юрия Караева – министром внутренних дел,

  • Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,

  • Владимира Караника – министром здравоохранения,

  • Владимира Макея – министром иностранных дел,

  • Игоря Луцкого – министром информации,

  • Юрия Бондаря – министром культуры,

  • Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,

  • Виктора Хренина – министром обороны,

  • Игоря Карпенко – министром образования,

  • Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,

  • Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,

  • Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

  • Петра Пархомчика – министром промышленности,

  • Константина Шульгана – министром связи и информатизации,

  • Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,

  • Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,

  • Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,

  • Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,

  • Юрия Селиверстова – министром финансов,

  • Александра Червякова – министром экономики,

  • Виктора Каранкевича – министром энергетики,

  • Олега Слижевского – министром юстиции,

  • Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,

  • Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,

  • Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,

  • Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

  • Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,

  • Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,

  • Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.

В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции призывал власти немедленно начать переговоры.

Как сообщалOBOZREVATEL, Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси, так как считает их нечестными и несправедливыми.

Напомним, что легитимность избрания Лукашенко на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели.

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