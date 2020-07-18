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Лукашенко намекнул на разрыв "дружбы" с Россией и поставил Путину условие

Юрий Сергиенко
Мир
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Лукашенко призвал Россию выстраивать равноправный союз

Лукашенко призвал Россию выстраивать равноправный союз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что союзы, выстроенные на неравноправной основе, недолговечны.

Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Президент призвал Москву выстраивать равноправный союз, передает "Белта".

"Строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", – отметил белорусский президент.

Также Лукашенко затронул тему захвата других территорий, уточнив, что сейчас не средневековье и нельзя силой присоединять к себе другие страны.

"И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна осталась единственным союзником России, которого та очень боится потерять.

БеларусьМинскВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр Лукашенко
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