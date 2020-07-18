Лукашенко намекнул на разрыв "дружбы" с Россией и поставил Путину условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что союзы, выстроенные на неравноправной основе, недолговечны.

Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Президент призвал Москву выстраивать равноправный союз, передает "Белта".

"Строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", – отметил белорусский президент.

Также Лукашенко затронул тему захвата других территорий, уточнив, что сейчас не средневековье и нельзя силой присоединять к себе другие страны.

"И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна осталась единственным союзником России, которого та очень боится потерять.