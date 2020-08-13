Лукашенко надо накрутить уши, но он должен остаться, – Тука о планах Кремля

Кремль заинтересован в дальнейшем пребывании на посту президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV выразил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, такой вывод можно сделать на основании месседжей пропагандистских СМИ: "Лукашенко надо накрутить уши, но он должен остаться", – отметил Тука.

По его словам, он "заставил себя просмотреть несколько ведущих российских политических ток-шоу с начала воскресенья", чтобы понять, какова позиция высшего руководства страны в вопросе Беларуси.

В частности, Тука обратил внимание на реакцию кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на кадры протестов у посольства Беларуси в Москве. "Люди скандировали: "Сначала Минск, потом Москва". И Соловьева, который продемонстрировал это в онлайне, от этих скандирования просто рвало на куски", – отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что пропагандисты называют протестующих белорусов "экстремистами, фашистами и нацистами" всего лишь потому, что те несут белорусские флаги и скандируют "Живе Беларусь".

Таким образом, на сегодняшний день для президента РФ Владимира Путина нахождение Лукашенко на посту – принципиальный вопрос. "Я должен констатировать, что согласно с поведением российских СМИ, Лукашенко надо дать под зад, но не выгонять", – резюмировал Тука.

Полную версию блиц-интервью с Георгием Тукой скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, ранее посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 годах Роман Бессмертный заявил, что протесты в Беларуси является борьбой не с президентом этой страны, а с президентом Российской Федерации.