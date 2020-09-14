Лукашенко на встрече с Путиным опять назвал его "старшим братом". Видео

Александр Лукашенко, пять сроков подряд занимавший должность президента Беларуси, снова назвал российского лидера Владимира Путина "старшим братом".

На встрече 14 сентября в Сочи он заявил о необходимости двум странам держаться как можно теснее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"А эти события (протесты против результатов выборов президента) показали, что нам надо теснее держаться со нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "в основе отношений лежит экономика и белорусы всегда придерживались этой линии".

В соцсетях высмеяли этот момент и смонтировали кадры с фрагментом из российского фильма "Брат".

(Видео – Telegram Kotsnews)

Также в сети отреагировали на фото, опубликованное после встречи Лукашенко и Путина, на котором последний сидит, прикрыв лицо ладонью.

"Лукашенко рассказывает Путина, как дошел до такой жизни", – подписал снимок журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Оригинальное фото со встречи Лукашенко и Путина. Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи стали публиковать фотожабы на него.

Реакция сети на фото с Путиным. Twitter Пан ZÆбафаній жівчіком

В сети бурно отреагировали на фото Лукашенко и Путина. Twitter Shura Moldovan

Лукашенко высмеяли в сети за фото с Путиным. Twitter Voices from Belarus

Напомним, что в начале августа, еще до выборов, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко назвал Путина "старшим братом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко и Путин на встрече 14 сентября договорились о предоставлении Беларуси кредита на $1,5 млрд.