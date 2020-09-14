Лукашенко на встрече с Путиным опять назвал его "старшим братом". Видео
Александр Лукашенко, пять сроков подряд занимавший должность президента Беларуси, снова назвал российского лидера Владимира Путина "старшим братом".
На встрече 14 сентября в Сочи он заявил о необходимости двум странам держаться как можно теснее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"А эти события (протесты против результатов выборов президента) показали, что нам надо теснее держаться со нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что "в основе отношений лежит экономика и белорусы всегда придерживались этой линии".
В соцсетях высмеяли этот момент и смонтировали кадры с фрагментом из российского фильма "Брат".
(Видео – Telegram Kotsnews)
Также в сети отреагировали на фото, опубликованное после встречи Лукашенко и Путина, на котором последний сидит, прикрыв лицо ладонью.
"Лукашенко рассказывает Путина, как дошел до такой жизни", – подписал снимок журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Пользователи стали публиковать фотожабы на него.
Напомним, что в начале августа, еще до выборов, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко назвал Путина "старшим братом".
Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко и Путин на встрече 14 сентября договорились о предоставлении Беларуси кредита на $1,5 млрд.