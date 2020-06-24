Лукашенко на параде не стал рядом с Путиным, тот 'отомстил' сыну. Видео

Лукашенко на параде не стал рядом с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время парада в Кремля 24 июня отказался становиться рядом с российским президентом Владимиром Путиным во время возложения цветов.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Политика Страны". На нем видно, что Лукашенко прошел мимо Путина, и стал рядом с президентом Казахстана Касымом Токаевым, несмотря на то, что рядом с Путиным было свободное место (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Вместе с тем, в сети также появилось видео, на котором видно, что Путин не поздоровался с сыном Лукашенко Николаем, который также присутствовал на параде. Лукашенко-младший стоял в одном ряду c ветеранами войны в то время, как российский президент здоровался на трибуне с каждым из них. На кадрах зафиксировано, что Путин пожал руки военным, и прошел мимо Николая Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли всего семь президентов иностранных государств.

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