Лукашенко на инаугурации клялся в верности и говорил о дьяволе

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко во время инаугурации 23 сентября сказал, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов , которые противостояли "дьявольскому" влиянию.

По словам Лукашенко, во время выборов президента граждане страны "защищали ценности, мирную жизнь, суверенитет и независимость", передает БЕЛТА.

"В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной", – говорил он.

По мнению Лукашенко, 2020 года войдет в историю Беларуси как эмоциональный период. Он отметил, что ему удалось противостоять осуществлению "цветной революции".

"Мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", – высказался он.

Незаконно избранный президент подчеркнул, что несмотря на "дьявольски изощренные подталкивания извне", белорусы сохранили уважение друг к другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко провел свою инаугурацию.