Ультиматумы Лукашенко, Тихановская у руля протестов и помощь Путина: смогут ли белорусы свергнуть 26-летний режим

В конце прошлой недели государства Европейского Союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК. Они требуют проведения нового голосования. В то же время президент Александр Лукашенко обратился за помощью к России, мол, опасность из-за протестов угрожает не только Беларуси, но и Союзному государству в целом.

Поможет ли Путин Лукашенко удержаться у власти и будет ли российская армия противостоять белорусам в их желании победить режим – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Массовые протесты в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах проходят уже девятый день подряд. Согласно данным ЦВК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это почти 5 млн избирателей. У его основной соперницы Светланы Тихановской – 10,1%.

Однако белорусы и оппозиционеры утверждают обратное: выборы тотально сфальсифицированы, а в первом туре на самом деле победила Тихановская, как минимум с результатом в 55%. С мирными акциями на улицы белорусских городов уже девятый день под ряд выходят сотни тысяч людей. Митингующих поддержали тысячи работников главных промышленных предприятий страны, объявив общереспубликанскую забастовку с призывом провести новые и честные выборы.

В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал все эти акции "ножом в спину" власти, а во время общения с работниками МЗКТ в понедельник 17 августа, заявил, что не собирается проводить новые выборы: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Но через несколько часов после этого появилось его новое заявление, в котором он уже призывал перераспределить властные полномочия в стране через конституционный процесс, "но не под давлением и не через улицу".

Тем временем Светлана Тихановская заверила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко. А оппозиция в лице недопущеного к выборам Валерия Цепкало добавила: они готовы вести диалог с Александром Лукашенко по неприкосновенности его и членов его семьи в случае мирной передачи власти.

"Литва предлагала вариант вернуться к дореформенной Конституции 1994 года, которую Лукашенко изменил в 96-м, но очевидно, что все переговоры должны проходить без него. Он не человек слова, что и показывает его опыт 26 лет у власти. Протесты не останавливаются. Людей на улицах тотальное большинство. И каким будет механизм переговоров... Без посредников очень сложно что-то делать, а лидеров-то нет. Люди доверили инструмент смены власти Светлане Тихановской. Поэтому она и должна выступать каким-то посредником или переговорщиком", – отметила в комментарии OBOZREVATEL белорусский политилог Наталья Василевич.

Лукашенко звонил Путину дважды

За минувшие выходные Лукашенко позвонил Путину два раза, после чего заверил, что Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз. Российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства.

Но часть опрашиваемых OBOZREVATEL политологов заверила, что не все так однозначно, а сам Путин может побоятся вводить российскую армию на территорию Беларуси и аннексировать ее по крымскому сценарию. Его устроит гибридный вариант.

"Вряд ли Путин, в отличии от того, что говорит Лукашенко, рискнет ввести российские войска на территорию Беларуси. Он даже в Украине себе не позволил этого сделать. Он не захочет явно и отрыто проводить аннексию по крымскому сценарию, а предпочтет вариант гибридный. Россия вводит миротворцев, якобы для поддержания порядка, Лукашенко отодвигается от власти, а на первое место выводит какую-нибудь восковую фигуру. Тогда будет удовлетворен запрос людей, требующих его ухода, а путинская Россия выступает как ООН. Это оптимальный вариант для Путина, который позволит ему отвечать на европейскую критику, что вот Россия, как ОБСЕ, ввела свои силы в кризисные точки", – отметил OBOZREVATEL ведущий российский политолог Дмитрий Орешкин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко РБК

В тоже время он не уверен, что такой вариант устроит самого Лукашенко, который не один раз утверждал, что из власти уйти не может: "Несмотря на многотысячные протесты и массовые забастовки по всей стране, Лукашенко будет держаться. Пока силовики, генералы и государственная пресса ему лояльны – он не уйдет. Но как только они покажут, что колеблются или станут переходить на сторону народа – Лукашенко или же позорно сбежит, или будет просить Путина ввести войска. Пока он еще не исчерпал своих политических ресурсов".

"Александр Григорьевич искренне не понимает, что ему вот-вот придется бежать. Что сделаешь? Власть – коварная штука", – добавил Станислав Белковский.

"Возможно, Путин договорился с Лукашенко хотя бы потому, что градус на российских телеканалах резко вырос. Пока что полицейская техника двигается в сторону Минска. В то же время очевидный перевес численности митингов оппозиции, нарастающие забастовки и зашатавшаяся региональная власть в Беларуси ставит вопрос ребром: решатся ли протестующие на захват центральных органов власти или будут ждать, когда президент сам рассосется?", – уточнил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

ЕС таки обсудит ситуацию в Беларуси

Тем временем Европейский Союз, несмотря на сезон отпусков, таки решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств для обсуждения ситуации в Беларуси. По мнению главы Европейского совета Шарля Мишеля, "народ Беларуси имеет право принимать решения о своем будущем и свободно выбирать своего лидера. Нельзя допускать насилие над протестующими, оно неприемлемо".