Оппозиционер сообщил, в каком городе РФ может поселиться Лукашенко

Александр Лукашенко, пребывавший на посту президента Беларуси пять сроков подряд, может повторить судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, перебравшись жить в РФ.

"Лукашенко как пенсионер может всплыть где-нибудь в Краснодаре", – предположил в эфире телеканала Obozrevatel TV белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

В контексте встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 14 сентября в Сочи, оппозиционер обратил внимание на ряд знаковых моментов.

В частности, в аэропорту Адлера Лукашенко встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а не Владимир Путин. "Уровень тех, кто встречал Лукашенко в аэропорту – это тоже акцент на том, в каком положении сейчас Александр Лукашенко. Он ехал в Сочи не в положении человека, который контролировал ситуацию", – подчеркнул Лебедько.

Он также обратил внимание на еще один факт, подтверждающий это. 13 сентября протесты в Беларуси дошли до "элитного поселка имени Александра Лукашенко (поселка Дрозды. – Ред.), где проживают его министры, бывшие и настоящие". "И оказалось, что не хватает омоновцев, не хватает спецподразделений. Их сегодня хватает только лишь для того чтобы обеспечить безопасность многочисленных резиденций самого Александра Лукашенко", – констатировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко 14 сентября прилетел в Сочи и провел встречу с Владимиром Путиным. В аэропорту его встретили люди в масках.