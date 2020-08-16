В офисе президента Украины Владимира Зеленского с сожалением восприняли решение Минска выдать задержанных в Беларуси наемников из ЧВК Вагнера России. "Украинская сторона ожидала более юридически корректного и выверенного решения", указывается в комментарии на странице офиса в социальной сети.

Уже сам тон этого комментария демонстрирует, что в офисе президента Украины на самом деле рассчитывали, что договорятся с Лукашенко. Владимиру Зеленскому эти договоренности были нужны по целому ряду причин. Во-первых, они могли бы несколько сгладить тот негативный фон, который возник после последнего соглашения о прекращении огня на Донбассе – многие оппоненты президента опасаются, что эти договоренности свяжут руки прежде всего украинским военным и лишат их возможности отвечать на обстрелы со стороны оккупированных территорий. Ну и конечно же, у Зеленского появился бы внушительный "обменный фонд" для освобождения удерживаемых Кремлем украинцев, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

Зеленскому были нужны "вагнеровцы"

За время нахождения в офисе украинский президент мог убедиться, что его российский коллега соглашается освобождать украинцев только для того, чтобы решить свои собственные задачи. Так было, например, с освобождением знаменитого узника Кремля Олега Сенцова. Путин согласился выпустить его только после того, как Зеленский освободил Владимира Цемаха, одного из главных свидетелей уничтожения россиянами малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом. А освобождение пленных – важная часть политического капитала Зеленского.

Так что украинскому президенту действительно были нужны "вагнеровцы" – хотя бы "вагнеровцы", у которых помимо российского было и украинское гражданство. Тем более что определенные юридические основания для выдачи были — в случае если бы в Минске решили не замечать российских паспортов украинских граждан. Но как можно было рассчитывать на обещания Лукашенко?

Лукашенко – никакой не гарант украинской безопасности

В украинских политических кругах белорусского президента нередко воспринимают как некоего гаранта неучастия Беларуси в российско-украинском конфликте и даже как человека, способного не допустить вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси. Зеленский отнюдь не первый украинский президент, который воспринимает заверения Лукашенко всерьез, не понимает, что отношения с Киевом для белорусского президента – "обменный фонд" во взаимоотношениях с Москвой. Никаких шансов на выдачу "вагнеровцев" Киеву не существовало с первого же дня после их задержания. Но зато Лукашенко мог манипулировать этой возможностью в своих консультациях с Путиным накануне и после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Мне трудно сказать, с чем на самом деле связана осторожная реакция украинского президента на протесты в Беларуси — с исчезнувшей надеждой на выдачу "вагнеровцев" или просто с тем, что сам Зеленский пытается исполнять роль Лукашенко в украинских декорациях, как в сериале "Слуга народа", так и после избрания главой государства. Не знаю, способен ли президент Украины сделать правильные выводы после того, как Лукашенко его беспардонно использовал в своей игре с Путиным.

Но украинскому обществу вывод все же стоит сделать: Лукашенко – никакой не гарант украинской безопасности. Он гарант исключительно собственного бесконечного и бессмысленного правления. И если ему будет необходимо, он сдаст Кремлю украинские национальные интересы, как уже не раз сдавал белорусские.

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