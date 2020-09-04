В сети высмеяли слитую в Беларуси аудиозапись, на которой якобы зафиксированы переговоры между "представителями Германии и Польши".

Разговор на ней ведется о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который был отравлен и находится в берлинской клинике. Участники переговоров также обсуждали ситуацию в Беларуси. В частности, говорится, что президент Александр Лукашенко оказался "крепким орешком" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Реакция сети на слитую запись переговоров

Именно это и вызвало больше всего фотожаб в сети. Белорусского лидера начали сравнивать с героем Брюса Уиллиса в фильме "Крепкий орешек", а также иронизировать по поводу того, что подлинность обнародованной записи вызывает большие сомнения.

В сети пошутили о спецслужбах Беларуси

В сети шутят о том, как именно прослушивали переговоры

В сети считают, что постановка с записью заслуживает антиоскара

Реакция сети на слив переговоров о Навальном

Объектом насмешек стала фраза о том, что Лукашенко "крепкий орешек"

Реакция на фразу про "крепкого орешка"

В сети пошутили и о усах Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, перехваченные переговоры между "представителями Германии и Польши" были обнародованы 4 сентября.

Напомним, что Александр Лукашенко назвал фальсификацией озвученную канцлером Германии Ангелой Меркель информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок".

Он отметил, что Минск перехватил переговоры Берлина и Варшавы до официального заявления Меркель.