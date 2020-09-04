Лукашенко – крепкий орешек: в сети высмеяли слитые переговоры по Навальному. Фото
В сети высмеяли слитую в Беларуси аудиозапись, на которой якобы зафиксированы переговоры между "представителями Германии и Польши".
Разговор на ней ведется о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который был отравлен и находится в берлинской клинике. Участники переговоров также обсуждали ситуацию в Беларуси. В частности, говорится, что президент Александр Лукашенко оказался "крепким орешком" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Именно это и вызвало больше всего фотожаб в сети. Белорусского лидера начали сравнивать с героем Брюса Уиллиса в фильме "Крепкий орешек", а также иронизировать по поводу того, что подлинность обнародованной записи вызывает большие сомнения.
Как сообщал OBOZREVATEL, перехваченные переговоры между "представителями Германии и Польши" были обнародованы 4 сентября.
Напомним, что Александр Лукашенко назвал фальсификацией озвученную канцлером Германии Ангелой Меркель информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок".
Он отметил, что Минск перехватил переговоры Берлина и Варшавы до официального заявления Меркель.