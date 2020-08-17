Лукашенко испугался протестующих и устроил с ними перепалку. Видео

Александр Лукашенко, который был на посту президента Беларуси пять сроков подряд, испугался выкриков из толпы протестующих в адрес поддерживающих его силовиков.

Из-за этого он устроил публичную перепалку с одним из граждан, пригрозив ему расправой в случае провокаций против власти. Соответствующие кадры обнародовали на Telegram-канале белорусского издания TUT.BY (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что над одном из предприятий, которые 17 августа посетил Лукашенко, бастующий выкрикнул фразу: "Застрелись, офицер!". После этого к нему сразу же подошел Лукашенко и перешел на угрозы.

"Вас избивать не будут. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь – разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!" – разозленно выкрикнул он.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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