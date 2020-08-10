Лукашенко испортил отношения с Западом, а власть дрогнула перед народом – иноСМИ о протестах в Беларуси

Зарубежные аналитики, комментируя жестокое подавление протестов в Беларуси, которые начались 9 августа из-за результатов выборов, заявили, что теперь Александру Лукашенко, вероятно, будет сложнее наладить отношения в западными странами.

Так, как говорится в статье издания Deutsche Welle, это может произойти, ко всему прочему, на фоне разрушающихся отношений с Россией.

"Жесткий ответ на новые протесты может помешать попыткам Лукашенко наладить отношения с Западом на фоне разрушающихся связей с традиционно дружественной Россией, которая пыталась заставить Беларусь вступить в более близкий экономический и политический союз", – сказано в материале.

В статье издания Le Monde говорится, что 9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. "Если и не датой окончания двадцатишестилетнего правления самодержца Александра Лукашенко, то по меньшей мере днем, когда власть, слишком долго нарушавшая права народа, дрогнула перед его лицом", – сказано в материале.

Издание BBC в свою очередь пишет, что недовольство Лукашенко может быть также спровоцировано его игнорированием и бездействием относительно пандемии СOVID-19 в то время, как в Беларуси с населением 9,5 миллиона человек зарегистрировано около 70 тысяч случаев заболевания и 600 случаев смерти.

"Недовольство г-ном Лукашенко частично объясняется ответом на коронавирус. Президент преуменьшает опасность эпидемии, советуя гражданам пить водку и ходить в баню, чтобы бороться с болезнью", – сказано в статье.

Решение жестоко подавить протесты поставило вопрос о лояльности внутренних войск и о том, выдержат ли нервы самого Лукашенко, если он чувствует личную угрозу от протестов, пишет издание The Guardian.

"Мы не знаем, насколько он смелый. Он никогда не был в ситуации, когда ему нужно проявить смелость", – сказал эксперт по белорусской политике профессор Дэвид Марплс.

По его словам, это самый большой протест в стране с начала президентства Лукашенко.

"Это, безусловно, самый большой протест, который я когда-либо видел в Беларуси с тех пор, как Лукашенко пришел к власти. Что касается выборов, которые провел Лукашенко, ничего подобного не было. Мне кажется, что вся страна действительно за перемены", – отметил Марплс.

Журналисты The Washington Post считают, что высокая явка на выборах говорит о том, что возможен факт фальсификаций. "Мониторинг выборов указывал на высокую явку, особенно за пять дней досрочного голосования, как на возможный признак вброса бюллетеней. Пять предыдущих выборов Лукашенко тоже не признавались свободными и честными, и аналитики ожидали, что официальный результат будет в его пользу", – сказано в статье.

Издание CNN отметило, что эта кампания стала одной из самых опасных для 26-летнего правления Лукашенко. " Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы в последние недели, чтобы выразить недовольство экономической ситуацией в стране, неадекватной реакцией на коронавирус и отсутствием личных свобод и реформ", – пишут журналисты.

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