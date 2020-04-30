Лукашенко исчез на фоне вспышки COVID-19 в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко не появлялся на публике с субботника 25 апреля.

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Как пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга", государственные телеканалы страны показывают в новостях архивные кадры с Лукашенко и сообщают, что он занят "работой с документами".

Александр Лукашенко

"Работой с документами когда-то объясняла пресс-служба Ельцина его отсутствие. Он в это время либо лечился, либо ему проводили операцию. Фраза стала крылатой", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Северной Корее опровергли тяжелое состояние или даже смерть лидера Ким Чен Ына, заверив, что он "работает с документами".

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Как писал OBOZREVATEL, в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник". Александр Лукашенко отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону.

На данный момент в Беларуси официально зарегистрировано 13 181 случай заражения. При этом за последние сутки выявили 973 инфицированных. От COVID-19 скончались уже 84 человека.

Президент Беларуси до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране. При этом он решил перенести традиционное послание парламенту из-за "коронапсихоза".