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8 февраля • обновлено в 16:34
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Игар Тышкевич
Игар Тышкевич
Эксперт Украинского Института Будущего Все статьи автора

Лукашенко и Путин: снова не договорились. Дальше война?

Очередные переговоры Лукашенко и Путина закончились ничем. Поездка в Сочи, анонсированная как "момент истины", таковым и стал. Стороны продемонстрировали неуступчивость. Беларусь не желает выполнять российские требования по интеграции. Россия давит нефтегазовой дубинкой. Сам визит был полон знаков. Лукашенко отказался есть "кашу Путина", рассказал новому российскому премьеру о "пакостях минувших лет" из беларуско-российских отношений и, наконец, покинул Сочи без заявлений для прессы.

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Позже, господин Козак заявил о единственном результате - условия покупки газа Беларусью будут "на уровне 2019 года". То есть по 127 долларов на "входе". Год назад это было выгодно. Сегодня, когда цена газа на рынке ЕС - то есть "на выходе" с транзита через Беларусь или Украину - 137, это уже уровень цен, выше мировых. Но по данному направлению, в отличие от нефти, поле манёвра Минска ограниченно.

Одним словом, Беларусь будет в ближайшее время искать альтернативную нефть и, кроме всего прочего газ. Помочь в последнем могут Литва (уже заявила про намерение), Польша, Турция и Катар. При этом, если говорить о Польше и Литве, вновь возникает "тень США", поскольку через свои LNG терминалы они импортируют газ, принадлежащий американским компаниям.

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Таким образом в ближайшее время беларуская внешняя политика активизируется на западном и южном направлении. Россия со своей стороны, попытается оказать информационное и политическое влияние. Тем более, что в 2020 году в Республике Беларусь пройдут президентские выборы. Не исключено, что у одной из оппозиционных партий появятся денежные, организационные и информационные ресурсы. Либо "из ниоткуда" возникнет новое движение. Как это уже было в 2009-2010 годах.

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Одним словом, будет интересно.

А, если рассуждать о переговорах, то прийти к какому-то формату документов, пусть даже декларативному, стороны должны. Это важно как для Путина так и для Лукашенко во внутриполитической повестке. Поэтому что-то до мая подпишут. Вопрос лишь в том, что именно - декларации про всё хорошее против всего плохого или будет какая-то конкретика. Если конкретика - вопрос кто выйдет победителем из этой войны нервов. Пока что позиции примерно равны. Путин давит, но Лукашенко упёрся. Да и состояние беларуской экономики уже не такое как в 2013 и уж тем более в 2005 или в 2011 годах.

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Автор
Игар Тышкевич Игар Тышкевич
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
Источник
Источник: site.ua
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн капут!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Лукашенко уже всех з а и п а л.Путин толкает его на Запад, где его знают как последнего диктатора Европы.Надо было ещё фотки Каддафи подарить.Смысл кормить кого то выкидывая больше 7 млрд в год??? если ни элиты стран, ни экономика не готовы к совместной интеграции? Чтоб в хоккей раз в год поиграть??? Дружить надо экоңомиками,равными условиями для бизнеса.а не так, что один кормит другого.Один вводит санкции, другой на них наживается.Один даёт ему нефть со скидҡой,второй даже не обрабатывая её преподают её на Запад и Украину только по мировым ценам.Плюс переработанные нефтепродукты.Неплохая цена для хоккея раз в год.Хоре пижониться.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Закупки Беларуссией норвежской нефти до боли напоминают закупки Украиной Пенсильванского угля. Такие же смешные и бессмысленные.
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