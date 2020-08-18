Сразу же после белорусских выборов, изрядная доля пост-советского либерального, в том числе украинского комментариaтa положила крест на восставший народ. Молчу про тех, кто поспешил поздравить Лукашенко с очередной "победой", прикрываясь соображениями, мол, геополитических интересов Украины.

Убежден, что подобная позиция недальновидная, упадническая, а в некоторых случаях просто малодушная.

Об этом моя колонка в единственной англоязычной украинской газете, Kyiv Post. Рассчитана она в основном на западных экспатов и дипломатов в Киеве, но возможно будет интересна и для широкой публики.

(UPDATE: с момента написании статьи, Президент Зеленский таки выпустил заявление с критикой Лукашенко, несомненно надиктованное обидой за выданных обратно России, а не Украине вагнеровцев)

“Лукашенко, Путин, никогда не будут друзьями Украины”

Питер Залмаев, Kyiv Post

Уже третье десятилетие подряд, в одном за другим опросе, украинцы называют Александра Лукашенко своим любимым иностранным главой государства. Наученные горьким опытом пост советского олигархического капитализма, мизерными пенсиями и зарплатами, украинцы скромного достатка глядят вздыхая с завистью на своих восточнославянских братьев и их якобы безопасную жизнь под крылом само провозглашенного “Бацьки”. Для многих может стать сюрпризом, что популярность Лукашенко фактически осталась на том же месте после Евро Майдана 2014года, после того как Украина взяла курс на евро интеграцию.

Более четверти века, этот бывший председатель совхоза держит нацию с населением в 10 мил в ежовых рукавицах, держа в узде коррупцию для всех, кроме своего окружения, балуя спец лужбы, которыми он регулярно расправляется с неугодными и несогласными. Для Запада, Лукашенко стал изгоем, белорусским Пиночетом, примерно на 6-й год своего правления, после исчезновения, в латино-американском стиле, 4 бизнесменов и политиков. Ни один из них так и не был найден.

В 2001 году, я имел честь сопровождать жен пропавших без вести, вместе с Мирославой Гонгадзе, на конференцию ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Со слезами на глазах, женщины обратились к делегатам с криком о помощи: найти их близких, мертвых либо живых.

Таким образом, Лукашенко с самого начала дал понять что готов пойти на убийство ради сохранения личной и неограниченной власти. С одной стороны он жестоко разгонял ежегодные несанкционированные митинги Дня Свободы, кидая за решетку, либо отправляя в изгнание своих оппонентов. Он кружился с Владимиром Путиным в непрекращающемся вальсе под названием “Союзное Государство,” поддерживая его в КрымНашевской авантюре посредством голосования в ООН и предоставляя услуги по обходу западных санкций. С другой, Лукашенко регулярно заигрывал с Западом и Украиной, посылая мессидж что, мол, категорично осуждает российскую агрессию, и выступая в роли миротворца, предоставив Минск в качестве площадки переговоров.

Сотрясающие Беларусь протесты в ответ на, даже по меркам Лукашенко, нагло украденные выборы, объединили все слои населения и регионы, в том числе те которые были оплотом его поддержки. По некоторым подсчетам, около 80% крупных предприятий бастуют. Цепи солидарности охватили большие и малые города, села, и места проживания белорусских диаспор за рубежом. Так или иначе, игра Лукашенко is over. Увы, нельзя опровергнуть на 100% информацию распространяемую Лукашенко и его приспешниками и подхватываемую некоторыми экспертами информацию об оппозиционных кандидатах.

Да, не исключено что один из них может быть либо прямым агентом Москвы либо просто “полезным идиотом”. И тем не менее, очевидно что терпению “спокойных и законопослушных” белорусов пришел конец. И тот факт что на фоне каждодневных анти-Лукашенковских митингов не прошло ни одной демонстрации в поддержку Лукашенко, не считая свезенных автобусами на его выступление 16го августа — яркое свидетельство его полного банкротства. Да, как поется в перестроечном гимне Виктора Цоя, включение которого на публике стало лейтмотивом протестов, “перемен” не только хотят белорусы, но и наверное впервые почувствовали что могут и должны добиться.

На фоне всего этого, я был крайне удручен заявлением Президента Зеленского. Вместо жесткого осуждения фальсификаций и призыва к новым выборам, украинский лидер ограничился общими фразами о “терпимости”, недопустимости “уличного насилия” и необходимости “открытого, хоть и сложного, диалога.” Самый яркий пример подобной наивности, если не сказать малодушия, был пост извечного шута украинской политики Олега Ляшка, который опередил Путина своим поздравлением Лукашенко с победой постом в Фейсбуке. Постом который он столь же малодушно удалили после волны недоумевающих комментариев.

Быть удрученным подобной реакцией украинского политикума не означает быть наивным по поводу крайне комплексного набора сценариев в случае ухода Лукашенко как для Украины и региона в целом. Неопытный молодой преемник может спокойно стать жертвой махинаций искушенных опытом гибридных войн кремлевских технологов. Транзит от патерналистского единоличного правления к правительству где представлены конкурирующие центры влияния часто сопровождается снижением экономической и геополитической стабильности и расширением спектра возможностей для искателей политической ренты.

При всем этом, курс на евро интеграцию остается как минимум на бумаге, основной геополитической доктриной Украины, вопреки усилиям Путина и его местных симпатиков с подконтрольными ими СМИ. Поддержка Лукашенко, прямая либо завуалированная в дипломатические общие фразы, вредит репутации Украины в ЕС, который жестко осудил белорусский режим и вот-вот должен ввести санкции.

Каким бы ни был сложным и неудобным для Киева выбор по белорусскому вопросу, выбор этот не между real politik и идеализмом. Ибо покуда Украина официально остается на пути к членству в ЕС, “идеализм” в данном вопросе и есть ее real politik. Иначе есть риск подтвердить мудрость ходящей с недавнего времени аксиомы: “Российский либерал заканчивается на украинском вопросе. Украинский либерал - на белорусском.”

Лукашенко, как и Путин, не является ни другом ни союзником Украины. А Украина не может быть ни другом, ни союзником Лукашенко.

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