Лукашенко и глава разведки РФ обвинили Украину в протестах в Беларуси

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, снова обвинил Украину в провоцировании протестов в его стране. Такую же позицию занял и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, он уверен, что на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", – высказался Лукашенко.

"Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", – добавил он.

В то же время скандальный политик выразил благодарность российской стороне за поддержку, без которой Беларуси якобы пришлось непросто во время "агрессии извне".

В свою очередь Нарышкин, как передает ТАСС, выразил мнение, что ситуацию в Беларуси якобы пытаются дестабилизировать "украинские экстремисты и националисты".

"Странным и удивительным было бы, если бы украинские "экстремисты", "националисты" призывали к миру и согласию в Беларуси. Им мало того, какое горе они принесли народу Украины, жителям "Донецкой" и "Луганской республик". Они хотят этот пожар распространить и на Беларусь. Не получится", – высказался представитель страны-агрессора.

Напомним, ранее фейк о "200 экстремистах из Украины", которые раскачивают ситуацию в Беларуси, озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его домыслы стали поводом для троллинга в сети.

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