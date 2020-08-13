Лукашенко хотят лишить степени доктора КНУ имени Шевченко

Президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне протестов в стране могут лишить звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Этот вопрос намерен рассмотреть ученый совет КНУ в сентябре, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

"Такой вопрос будет рассматривать ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", – сказал он.

По словам Бугрова, есть большая вероятность, что решение будет принято.

"Я как член ученого совета поддерживаю лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ", – отметил проректор.

Напомним, что соответствующий диплом президенту Беларуси в ноябре 2009 года вручил нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.

В Евросоюзе отказались признавать результаты выборов, назвав их несвободными и несправедливыми.