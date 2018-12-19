Лукашенко хотел сесть в кремлевское кресло после Ельцина — аналитик из Беларуси

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией". "Шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно", — ответил ему белорусский президент Александр Лукашенко.

Чем закончится конфликт между двумя странами и сможет ли Кремль решиться на аннексию белорусской территории — в интервью OBOZREVATEL рассказал белорусский эксперт Игорь Тышкевич.

— Судя по заявлениям российского премьера Медведева, Россия положила глаз теперь уже на Беларусь?

— Между Россией и Беларусью продолжается кризис отношений на фоне древних газовых и нефтяных споров. Другое дело, почему Россия активизировалась именно сегодня. Во-первых, переговоры не дают результата, а во-вторых, россияне видят, что белорусское правительство начинает реализацию в том числе таких программ, как уравновешивание влияния Российской Федерации на процессы в Беларуси.

Игорь Тышкевич

Есть правительственная программа развития до 2030-го года, в которой есть планы перевести внешнюю торговлю на три части. Первая – торговля со странами СНГ, куда входит и Украина, несмотря на то, что из СНГ она вышла.

Вторая – это ЕС, США и другие развитые страны. Третья – государства далекой дуги, куда входят Индия, Китай, африканские страны. И если отбросить откровенную контрабанду, которая связана с российскими санкциями, т.н. "белорусские креветки", в принципе этот рост торговли даже между Беларусью и Украиной, Беларусью и Китаем.

Когда-то Беларусь в значительной мере кредитовалась в РФ. По состоянию на 13-й год на Россию приходилось 87-89% внешнего государственного долга. А уже к началу 17-го года кредитный портфель выглядел по-другому. Чистая доля РФ составляла 62-77%. То есть страна изменила структуру внешнего долга в пользу того, чтобы не зависеть от России. Конечно, за один год такого сделать невозможно, но его уменьшение даже на 23% — достаточно большая сумма.

— У кого же белорусы начали занимать деньги?

— У ЕС, у Китая, начали выпускать евробонды. Часто эти кредиты не идут на поддержание макрофинансовой стабильности, а перенаправлены на развитие инновационной экономики. До 16-го года была кредитная линия от КНР на модернизацию белорусской промышленности или создание новых предприятий на 15 млрд долл. Кредит даже не исчерпали, поскольку белорусская экономика оказалась не готовой к таким объемам.

— Несмотря на это, существует мнение, что именно Россия контролирует белорусскую экономику.

— Это миф. Если брать общие объемы иностранных инвестиций, то на Россию приходится около 50%. Но если брать структуру российских инвестиций, то эти объемы примерно 8,8-8,9 млрд долл. 90% - это белорусская газотранспортная система. Это означает, что Беларусь фактически продала газовую трубу, а вот в другие ключевые отрасли своей экономики она Россию не пускает. И так продолжается в последние 15 лет.

Были попытки россиян создать совместные предприятия на базе белорусских НПЗ по переработке отходов от переработки нефти на заводе. Даже создали новую структуру, но "Лукойл" не получал ни одной акции.

— В чем же тогда заключаются интересы РФ?

— Россия хочет получить контроль над республикой Беларусь. Но политически у россиян нет структур, которые могли бы обеспечить транзит власти. Недаром Лукашенко называют диктатором. Попытки создать такие структуры, например, со стороны православных, натыкаются на сопротивление.

За последние полтора года в Беларуси посадили четырех журналистов, работавших на российские СМИ и пропагандирующих русский мир. Еще посадили трех священников РПЦ, а четвертому дали условный приговор. Вместе с тем растет сеть структур, которые работает на деньги россотрудничества, но она не может обеспечить контроль власти для россиян. К сожалению, для Кремля, к счастью, для Беларуси.

Новости Александр Лукашенко серьезно занервничал

Есть идеи обеспечить контроль над ключевыми отраслями белорусской экономики. Вернуться к ситуации 2011-го года, когда Беларусь, попав под санкции, вынуждена была занимать деньги у россиян. Это привело к подписанию Соглашения о Таможенном союзе.

Теперь россияне апеллируют к Договору 99-го года о создании Союзного государства. Он был подписан в период, когда Лукашенко активно вел политику по ликвидации белорусской независимости, потому что думал, что благодаря объединению государств сможет сесть в кремлевское кресло после Ельцина. Но не тут-то было - к власти пришел Путин.

Сейчас россияне попытаются запустить этот механизм снова, чтобы получить контроль над финансовыми рынками и приватизацией. Таким образом они хотят получить контроль над Беларусью через ее экономику.

— Белорусы поддадутся?

— Нет, будут сопротивляться и действовать достаточно резко. В первую очередь опираться на Китай. Не на ЕС или США. Лукашенко все-таки диктатор. А Китаю все равно, кто возглавляет то или иное государство. Он не задает глупых, с точки зрения Лукашенко, вопросов о демократии.

Так вот, при нормальной работе с Китаем, Лукашенко может удержаться у власти. Уже в первом квартале 19-го года будет ясно, входят китайцы в белорусский пасьянс, чтобы удержать Лукашенко. Тогда Беларусь должна выпустить так называемые "панда-бонды". Это суверенные долговые обязательства, но в китайских юанях. Если это произойдет в двух первых кварталах следующего года, это означает, что Китай, как игрок, входит в белорусский политический альянс. На этом фоне Александр Лукашенко скорее всего перенесет с 20-го года или президентские или парламентские выборы.

В целом следующий год будет очень тяжелым и для Лукашенко и для Беларуси

Президент будет защищать не столько независимость Беларуси, как свою собственную власть и свою жизнь. Он понимает, что потеря власти для него – это в том числе и потеря жизни. Но если она зацементируется, не знаю, как его оппоненты будут противодействовать ему в течение ближайших лет.

— Есть тезис, что Кремль может оккупировать Беларусь.

— Такое возможно только в формате полномасштабного наступления. На данный момент это такая же вероятность, как поход российских войск из Крыма в Киев. Теоретически Россия может рассматривать такой вариант. Они могут просчитывать даже определенные планы с точки зрения военной мощи. Но следующий вопрос – а что дальше? Дело даже не в ужесточении санкций, а в том, что у россиян нет людей, которые могли бы контролировать захваченную белорусскую территорию.

Россиянам в Беларуси не на кого ставить. У них большая проблема с пророссийскими кадрами

В отличие от Крыма 14-го года, в Беларуси нет пророссийских партий. В Крыму можно было найти Аксенова или еще других уголовных фриков. Там России понадобилось 2-3 тыс исполнителей. А в Беларуси таких нет. Не забывайте еще, что такое оккупация другого государства, если оно сопротивляется. Это не гибридный конфликт, а военный.

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