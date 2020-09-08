Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующей будет Россия

Дарья Дурова Мир 18:00, 8.09.2020 Обновлено: 18:25, 8.09.2020

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, считает, что его свержение будет иметь разрушительные последствия.

В интервью российским пропагандистам политик сказал, что если он "рухнет", то за ним "покатится вся система и вся страна". Слова Лукашенко были приведены в эфире российского "Первого канала".

"Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы. Ну может, кто-то бы подставил свое могучее плечо", – сказал он, очевидно, намекая на РФ.

Лукашенко также заявил, что "если Беларусь рухнет, следующей будет Россия".

Президент Беларуси.
БелТа
Запись интервью с Лукашенко.
БелТа

"Сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята ОМОНовцы и прочие-прочие те, кто со мной рядом... Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", – заявил политик.

Он добавил, что у него нет "миллионов и миллиардов". "Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", – сказал Лукашенко.

Интервью политика с росСМИ.
БелТа
Лукашенко встречает россиян.
БелТа
Журналисты.
БелТа
Лукашенко во время записи интервью.
БелТа

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