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17 апреля • обновлено в 23:45
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Лукашенко едко пояснил, почему не вводит карантин

1.1т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса "своим выбранным путем" и якобы уже "маленький лучик надежды забрезжил".

Об этом сообщает "БЕЛТА". По его словам, за рубежом Беларусь критикуют за принимаемые меры в борьбе с коронавирусом и отсутствие карантина, но не знают, что происходит в стране.

"Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают", – сказал он.

"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен": Лукашенко едко пояснил, почему не вводит карантин

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, необходимо заниматься экономикой.

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем", – добавил он.

Отметим, за последние сутки, 17 апреля, в стране зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 – 575 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Хубло тоже так думал, но нефть уже никому не нужна. Проводит сейчас пенсионную реформу на срасии
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