Перед поездкой в Москву, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал военных стоять на страже суверенитета Республики.

Накануне поездки президента Беларуси Александра Лукашенко на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня, он сделал ещё одно неоднозначное заявление. А именно, Александр Лукашенко приказал беларуской армии защитить суверенитет Беларуси.

Дословно: “В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь — защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства.”

Казалось бы, с одной стороны вполне стандартное послание вооруженным силам государства, которые должны быть на страже суверенитета, а с другой стороны…

А с другой стороны выглядит это так, словно покидая Республику Беларусь, президент Лукашенко даёт наставление силовым структурам в его отсутствие бдить троекратно усиленно. Ведь, если уж по правде, то это самое бдение должно быть направлено не в сторону “коварного” Запада и вездесущего НАТО, а как раз направлено на Восток, в сторону “братского” гибридного соседа.

Напомню, что на прошлой неделе Минск, с неожиданным рабочим визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, для неотложного подписания между РФ и РБ соглашения о взаимном признании виз, выданных иностранцам для въезда в эти страны. В действительности же визит Лаврова был вызван обострившимся политическим противостоянием Минска и Москвы, с взаимными информационными и даже гибридными атаками.

Например, только за последние недели, в Минске: был задержан подполковник российской полиции в отставке Андрей Новиков, которого обвинили в подготовке и организации беспорядков во время выборов президента РБ; в адрес “Газпрома” прозвучали обвинения во вмешательстве в саму предвыборную компанию; Комитет госконтроля (КГК) Беларуси провел обыски центрального минского офиса Белгазпромбанка, экс-глава которого, Виктор Бабарико собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах; президент Беларуси заявил о предотвращении планов по дестабилизации РБ; в российском сегменте интернет стал публиковаться компромат на старшего сына Лукашенко – Виктора.

И как вишенкой на торте стало известие о том, что в третьей декаде мая госпредприятиям РБ было дано указание прекратить обслуживание и вывести свои средства из российских банков и их филиалов.

До этого, на протяжении всего 2019 года в Беларусь громыхали шпионские скандалы, связанные с агентами влияния из России. Здесь и выдворение из страны посла РФ Михаила Бабича и его военного атташе Кирилла Колючкина (знатока в организации государственных переворотов); выдворение военного атташе РФ Романа Спиридонова, подозреваемого в проведении шпионской деятельности; задержание и допрос россиянки Анны Богачевой, сотрудницы "фабрики троллей" повара Путина - Евгения Пригожина.

Собственно, планы по гибридному подчинению РБ до того, как интересы Китая и США в республики не позволят россиянам голову поднять выше травы, продолжают реализовывать. Правда, крайне неудачно и с провальным КПД. Причем настолько провальным, что явление Сергея Лаврова в Минске, очень похожее на унижение Николая Патрушева в Белграде в 2016 году, когда он просил прощение у Черногории за провальную операцию ГРУ по попытке государственного переворота в этой стране, было демонстрацией слабости именно Москвы.

Но, что самое интересное, с учетом пока неоспоримой победы на гибридном фронте Минска, с чем же едет в Москву Александр Лукашенко? С перемирием или ультиматумом? В любом случае, его призыв силовикам говорит о том, что 24 июня с Путиным у него будет очень непростой разговор.