Лукашенко дошутился? Коронавирус резко вспыхнул в Беларуси

Кирилл Лютый Мир 00:54, 27.04.2020 Обновлено: 09:34, 27.04.2020

В Беларуси коронавирус начал резко набирать темп, за последние сутки официально было подтверждено почти 900 новых случаев.

Как отметил Telegram-канал "Беларусь головного мозга", 26 апреля северный сосед Украины оказался на 13-м месте в мире по приросту инфицированных: +873 новых случаев и более 10 тысяч в сумме.

Александр Лукашенко
Коллаж

В этот же день в Украине, где давно введен карантин, зафиксировали 492 случая COVID-19. При этом Беларусь почти в 3 раза меньше за Украину по площади с населением примерно в 9-10 миллионов человек.

"Пишут люди с десятков городов и деревень, сообщают о новых случаях в школах, детских садах, универах, на заводах и в администрациях районов", – отмечается в сообщении.

В Беларуси более 10 тысяч человек заболели COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что в стране не нужно вводить карантин.

Также он ранее отличился рядом неожиданных заявлений о методиках лечения коронавируса, а поначалу и вовсе отрицал существование инфекции.

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