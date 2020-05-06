Белорусам не следует целоваться с другими женщинами во время пандемии коронавируса COVID-19, а также больше гулять на улице, чтобы дать легким дышать воздухом.

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Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения НАН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Лукашенко дал советы по сексу во время пандемии Кадр телеканала "Беларусь 1"

"Если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц. Если ты терся где-то в семье, останься в семье", – сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко рекомендует гулять на улице и кататься на велосипеде, он считает, что это пойдет на пользу людям: "Продышаться хорошенько, чтобы легкие заработали как следует".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко признался, что его больше волнуют больные пневмонией, чем коронавирусом.

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