Лукашенко дал слово, что больше не будет баллотироваться в президенты

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на этот пост.

Такое заявление он сделал на встрече с оппозицией в СИЗО, рассказал в интервью TUT.BY бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который участвовал в той встрече и недавно вышел на свободу.

По его словам, Лукашенко дал слово всем участникам круглого стола, что "наелся президентства" и что "это его последний срок". "Даю вам слово, ребята", – приводит политзаключенный его слова.

"Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух", – добавил Воскресенский.

В то же время во вторник, 20 октября, Лукашенко заявил, что не держится за власть "посиневшими руками", передает "Белта". При этом он отметил, что его "беспокоит будущее людей в стране", если к власти придет оппозиция.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" – сказал он, согласовывая назначение новых ректоров государственных вузов.

Также Лукашенко отметил, что не готов загрузить женщину управлением страной.

"Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты) так представили. Потому что я вас (женщин) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…" – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко 10 октября встретился с лидерами оппозиции, которые находились тогда в СИЗО. Светлана Тихановская тогда заявила, что это произошло благодаря давлению на незаконно избранного президента.