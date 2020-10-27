Лукашенко дает омоновцам квартиры и погашает кредиты, – оппозиционер

ОМОН – одна из опор, на которых сегодня держится режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно поэтому он пытается всячески подкупить силовиков.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Омоновцы будут жить в достатке. Им не только обещаны более высокие зарплаты, но и квартиры. Также досрочно погашаются кредиты, которые они набрали", – рассказал он.

В то же время оппозиционер заметил, что ОМОН – "самый последний" в ряду структур, финансируемых из бюджета страны.

"Есть другие группы населения, они очень активно участвуют в протестном движении. Я думаю, если уменьшится зарплата у тех же учителей, библиотекарей, у тех, кто завязан на бюджет, то они выйдут на улицу. Потому что пока их удерживают на рабочих местах только те скудные зарплаты", – пояснил Лебедько.

Как писал OBOZREVATEL, в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.