В Литве уверены, что Лукашенко готов "отдать" Беларусь Путину ради власти

Александр Лукашенко – бывший президент Беларуси и его решения в роли главы государства не должны признаваться законными.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе дискуссии в центре Atlantic Council в США. Она транслировалась на странице пресс-службы центра в Twitter.

Как считает Линкявичюс, Лукашенко на фоне протестов будет пытаться сблизиться с Россией, однако любые его решения не являются правомерными.

"Соглашение о Союзном государстве между Беларусью и Россией было заключено на 20 лет. Кто-то скажет, что это слишком долго – но там все было не так гладко. А теперь, пожалуй, нет никаких препятствий. Лукашенко крайне слаб, и я скажу больше: он – бывший президент. Это политическое заявление.

Морально и политически он исчерпал свой мандат уже давно. Он не может говорить от имени своего народа, он не может ничего решать", – сказал дипломат.

Он добавил, что в последние годы Лукашенко разрушил "остатки независимости и суверенитета" Беларуси, хотя и называл себя их "сторожем".

"Но со временем мы поняли, что его единственной задачей является остаться у власти любой ценой, даже ценой суверенитета и независимости своей страны", – сказал Линкявичюс.

