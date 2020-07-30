Лукашенко будет торговаться с Путиным: Тышкевич раскрыл планы Кремля на Беларусь

Россия работает на общую дестабилизацию белорусских институтов власти для того, чтобы после выборов, независимо от того, останется ли Александр Лукашенко, попробовать политически "завязать" на себе страну.

Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в комментарии изданию "Апостроф". По его убеждению, Россия планирует, среди прочего, войти в экономику Беларуси, продвинуться по так называемым "дорожным картам" и завязать страну на себя политически, а также сформировать пророссийские силы, которые будут играть роль на предстоящих выборах.

По словам Тышкевича, сейчас в России пытаются сформировать единую реакцию на разоблачение "вагнеровцев". Следующий шаг – торг между Путиным и Лукашенко.

"Я думаю, что Кремль сейчас формирует свою реакцию, потому что для них была неожиданно резкой реакция Минска на приезд людей из "группы Вагнера". Также неизвестно, все ли "вагнеровцы", которые приехали в Беларусь, задержаны. И всех ли из задержанных белорусские спецслужбы назвали телевидению? Следующим этапом станет торг между Беларусью и Россией на то, что нужно Лукашенко, в том числе и в политическом диалоге", – отметил эксперт.

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