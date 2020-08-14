Лукашенко больше не законный лидер Беларуси, – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко как лидера Беларуси.

В интервью Sky News он заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог с оппозицией.

Также президент Литвы отметил, что нормальных отношений с их соседом Беларусью быть "не может до тех пор, пока не будут проведены свободные выборы".

Он предупредил Европу, что если она проигнорирует кризис в Беларуси, то страна рискует стать государством-сателлитом России.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь может быть полностью интегрирована в Россию. Мы – не только Литва, но и весь Европейский Союз – заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", – добавил Науседа.

Напомним, ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Лукашенко "диктатором с окровавленными руками".

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