Лукашенко боится отдавать правление сыну, – оппозиционер

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести конституционную реформу, чтобы колоссальные полномочия, которыми он обладает, не достались его старшему сыну Виктору.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Лукашенко задумывается над ситуацией, когда он не президент. Например, президент – его старший сын. Когда он представляет, что полномочия, ничем не контролируемые, оказываются в чьих-то руках, даже родственных, ему становится страшно", – заявил оппозиционер.

По его словам, в настоящее время в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко".

Как прогнозирует Лебедько, сразу же после очередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа, Лукашенко начнет активно продвигать конституционную реформу, для которой у него есть два основания.

Первое – надо будет что-то продавать в обмен на то, что он назначит себя президентом, в частности, делиться полномочиями с другими ветвями власти. Второе – минимизировать риски, связанные с приходом к власти нового лица и его фактически неограниченными полномочиями.

Напомним, Виктор Лукашенко 1975 года рождения, в настоящее время занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности и члена Совета безопасности страны. Он первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Женат, имеет 4 детей.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что якобы у президента Беларуси Александра Лукашенко произошел гипертонический криз и его госпитализировали.